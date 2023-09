Thomas Marty – Allez, la Bise ! 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 19 octobre 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ?

Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado !

Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront.

Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! ».

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In his first show, Thomas Marty asks the questions: how do you become a pre-Daron? When do you choose comfort over style?

With simplicity and a touch of nostalgia, he draws you into his anecdotes… really complicado!

An observational show in which the audience will recognize themselves.

And as he so aptly puts it: « Allez, la bise! »

En su primer programa, Thomas Marty plantea las siguientes preguntas: ¿cómo se llega a ser un predarón? ¿En qué momento se prefiere la comodidad al estilo?

Con sencillez y un toque de nostalgia, te lleva de viaje a través de sus anécdotas… ¡realmente complicado!

Un espectáculo de observación en el que el público se reconocerá.

Y como él mismo dice: « ¡Allez, la bise!

In seiner ersten Show stellt sich Thomas Marty die Fragen: Wie wird man ein Pre-Daron? In welchem Moment zieht man Bequemlichkeit dem Stil vor?

Mit Einfachheit und einem Hauch von Nostalgie nimmt er Sie mit in seine Anekdoten… really complicado!

Eine Beobachtungsshow, in der sich die Zuschauer wiedererkennen werden.

Und wie er so schön sagt: « Allez, la kise! »

