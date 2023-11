Nora Hamzawi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 11 août 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

De toute façon quand tes deux dernières recherches Google sont : « Temps parcours bombe atomique » et « Méthode pour rajeunir sans effort », ça me parait clair qu’il y a un rapport au monde qui n’est pas sain..

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In any case, when your last two Google searches are: « Atomic bomb weather » and « Method for effortless rejuvenation », it’s clear to me that you have an unhealthy relationship with the world.

En cualquier caso, cuando tus dos últimas búsquedas en Google son: « Clima de bomba atómica » y « Método para rejuvenecer sin esfuerzo », me parece evidente que tienes una relación enfermiza con el mundo.

Wie auch immer, wenn deine letzten beiden Google-Suchanfragen lauten: « Wetter Atombombenkurs » und « Methode zur mühelosen Verjüngung », dann scheint mir klar zu sein, dass es eine ungesunde Beziehung zur Welt gibt.

