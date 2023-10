Guillaume Meurice – Meurice 2027 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 3 mai 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Guillaume Meurice est votre candidat.

Celui de la réconciliation nationale.

Certes, le quinquennat précédent a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale.

Certes, le personnel politique actuel brille par son génie, son honnêteté, son altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Barack Obama

« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine

« Je crois en lui » Kim Jong Un

« Qui cherche un appartement ? » Gérald Darmanin.

Guillaume Meurice is your candidate.

Your candidate for national reconciliation.

Admittedly, the previous quinquennium was one of unbelievable joy and total success.

It’s true that today’s politicians shine for their genius, their honesty and their altruism. But Meurice wants to go further, faster, higher, stronger. He has proposals for the country, and he alone embodies the future of the France of the future!

« I’ve never met a more charismatic man » Barack Obama

« He is the right man for France » Vladimir Putin

« I believe in him » Kim Jong Un

« Who’s looking for an apartment? Gérald Darmanin

Guillaume Meurice es su candidato.

El candidato de la reconciliación nacional.

Hay que reconocer que los cinco años anteriores fueron una alegría increíble y un éxito total.

Hay que reconocer que el equipo político actual brilla por su genialidad, su honradez y su altruismo. Pero Meurice quiere ir más lejos, más rápido, más alto, más fuerte. Tiene propuestas para el país y encarna él solo el porvenir de la Francia del futuro

« Nunca he conocido a un hombre más carismático » Barack Obama

« Es el hombre adecuado para Francia » Vladimir Putin

« Creo en él » Kim Jong Un

« ¿Quién busca piso? Gérald Darmanin

Guillaume Meurice ist Ihr Kandidat.

Der der nationalen Versöhnung.

Sicherlich war die vorangegangene fünfjährige Amtszeit von unglaublicher Freude und totalem Erfolg geprägt.

Gewiss, das derzeitige politische Personal glänzt durch seine Genialität, seine Ehrlichkeit und seinen Altruismus. Aber Meurice will noch weiter gehen, schneller, höher, stärker. Er hat Vorschläge für das Land und verkörpert ganz allein die Zukunft des Frankreichs der Zukunft!

« Ich habe noch nie einen so charismatischen Mann getroffen » Barack Obama

« Er ist der Richtige für Frankreich » Wladimir Putin

« Ich glaube an ihn » Kim Jong Un

» Wer sucht eine Wohnung? » Gérald Darmanin

