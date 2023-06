Lorsque l’Enfant paraît 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 12 avril 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Dans une langue délicieusement piquante, André Roussin épingle avec allégresse les tartufferies et sourdes cruautés d’une France bourgeoise d’après-guerre, corsetée dans ses désuètes conventions.

Après la Seconde Guerre Mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille (Michel Fau) qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement bascule quand il apprend le même jour que sa femme (Catherine Frot) attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise…

Sublimée par une épatante et cinglante mise en scène, cette pièce, nominée 4 fois aux Molières et immense succès parisien, déborde de drôlerie et d’intelligence !

Durée : 1h30.

23 Avenue du Maréchal Foch





In delightfully piquant language, André Roussin lightheartedly nails the tartufferies and muted cruelties of post-war bourgeois France, corseted in its outdated conventions.

After the Second World War, the tidy life of an under-secretary of state for the family (Michel Fau), who has succeeded in closing down brothels and increasing penalties for abortion offenses, is turned upside down when he learns on the same day that his wife (Catherine Frot) is expecting a child and that her son has impregnated his secretary! This is just the beginning of a succession of unforeseen events that will shake up this bourgeois family?

This play, nominated 4 times at the Molières and a huge Parisian success, is brimming with wit and intelligence!

Running time: 1h30

Con un lenguaje deliciosamente picante, André Roussin expone con desenfado las tartuferías y crueldades apagadas de la Francia burguesa de posguerra, encorsetada en sus convenciones caducas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la ordenada vida de un subsecretario de Estado para la Familia (Michel Fau), que ha conseguido cerrar burdeles y aumentar las penas por delitos de aborto, da un vuelco cuando se entera el mismo día de que su mujer (Catherine Frot) espera un hijo y de que su hijo ha dejado embarazada a su secretaria Este es sólo el comienzo de una serie de acontecimientos inesperados que sacudirán los valores burgueses de la familia?

Esta obra, nominada 4 veces al Molière y gran éxito parisino, rebosa ingenio e inteligencia

Duración: 1h30

In einer herrlich scharfen Sprache entlarvt André Roussin mit Heiterkeit die Täuschungen und dumpfen Grausamkeiten des bürgerlichen Nachkriegsfrankreichs, das in seinen überholten Konventionen gefangen ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gerät das geordnete Leben eines Unterstaatssekretärs für Familie (Michel Fau), der die Schließung von Bordellen und die Erhöhung der Strafen für Abtreibungsdelikte durchgesetzt hat, aus den Fugen, als er am selben Tag erfährt, dass seine Frau (Catherine Frot) ein Kind erwartet und dass sein Sohn seine Sekretärin geschwängert hat Das ist nur der Anfang einer Reihe von unvorhergesehenen Ereignissen, die die Orientierung dieser bürgerlichen Familie erschüttern werden

Dieses Stück, das viermal für den Molières-Preis nominiert wurde und in Paris ein Riesenerfolg war, strotzt nur so vor Witz und Intelligenz und wird von einer atemberaubenden und bissigen Inszenierung übertroffen!

Dauer: 1h30

