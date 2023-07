Flip Fabrique – Six° 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 23 mars 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Il n’y aurait que six degrés de séparation entre tous les humains de la Terre… C’est sur cette idée porteuse que la troupe québécoise Flip Fabrique a décidé de construire son nouveau spectacle, justement intitulé « Six° ».

Cinq personnes reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit dans une vieille maison qui parle. C’est le point de départ d’une comédie acrobatique conduite par le maître farceur Jamie Adkins. Reconnu à travers le monde, souvent comparé à Charlie Chaplin ou Buster Keaton, l’artiste a développé au fil des années son propre univers cartoonesque.

Prouesses physiques, musique et jeu théâtral, ce spectacle de cirque contemporain ludique, à la fois hypnotisant et drôle, vous transportera pour une soirée d’acrobatie spectaculaire et de poésie authentique.

Durée : 1h10.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



There are only six degrees of separation between all humans on Earth? The Quebec troupe Flip Fabrique has decided to build its new show, aptly entitled « Six° », around this promising idea.

Five people receive a mysterious invitation that takes them to a talking old house. This is the starting point for an acrobatic comedy led by master prankster Jamie Adkins. Recognized the world over and often compared to Charlie Chaplin or Buster Keaton, the artist has developed his own cartoonish universe over the years.

With physical prowess, music and theatrical interplay, this playful contemporary circus show, both mesmerizing and funny, will transport you for an evening of spectacular acrobatics and authentic poetry.

Running time: 1h10

¿Sólo hay seis grados de separación entre todos los seres humanos de la Tierra? La compañía quebequesa Flip Fabrique ha decidido construir su nuevo espectáculo, acertadamente titulado Six°, en torno a esta idea.

Cinco personas reciben una misteriosa invitación que les lleva a una vieja casa parlante. Este es el punto de partida de una comedia acrobática dirigida por el maestro bromista Jamie Adkins. Conocido en todo el mundo y comparado a menudo con Charlie Chaplin o Buster Keaton, el artista ha desarrollado a lo largo de los años su propio universo caricaturesco.

Con destreza física, música e interpretación teatral, este lúdico espectáculo de circo contemporáneo es a la vez hipnótico y divertido, y le transportará a una velada de acrobacias espectaculares y auténtica poesía.

Duración: 1 hora y 10 minutos

Es gibt nur sechs Grad Trennung zwischen allen Menschen auf der Erde? Die Quebecer Theatergruppe Flip Fabrique hat beschlossen, ihr neues Stück mit dem Titel « Six° » auf dieser Idee aufzubauen.

Fünf Personen erhalten eine mysteriöse Einladung, die sie in ein altes, sprechendes Haus führt. Dies ist der Ausgangspunkt für eine akrobatische Komödie, die von dem Meisterscherzler Jamie Adkins angeführt wird. Der weltweit anerkannte Künstler, der oft mit Charlie Chaplin oder Buster Keaton verglichen wird, hat im Laufe der Jahre sein eigenes cartoonhaftes Universum entwickelt.

Diese verspielte, zeitgenössische Zirkusshow ist hypnotisierend und witzig zugleich und wird Sie durch einen Abend voller spektakulärer Akrobatik und authentischer Poesie führen.

Dauer: 1h10

