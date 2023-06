Verino – Focus 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 15 mars 2024, Biarritz.

Affichant complet des mois à l’avance dans les plus belles salles de France et de Paris, Verino triomphe avec Focus depuis sa première saison, et a déjà conquis près de 100 000 spectateurs en un an.

Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que les autres comprennent, ce que tu crois que les autres pensent alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire… Focus. Troisième spectacle, changement de calibre, Verino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, Focus ça serait son cadeau de naissance. Parce que je sais que je ne sais rien, ça donne le vertige et c’est marrant.

L’humoriste aux 150 millions de vues sur YouTube confirme le succès de son précédent spectacle, qui s’était joué à guichet fermé pendant 3 saisons avec 900 représentations.

Durée : 1h10.

Sold out months in advance at the finest theatres in France and Paris, Verino has been triumphing with Focus since its first season, and has already won over nearly 100,000 spectators in one year.

Between what you think, what you mean, what others understand, what you think others think when you don’t mean what you mean? Focus. Verino?s third show, a change of caliber, tackles global, worldwide and even spatial subjects to take stock of his contradictions and ours. If Socrates and Coluche had had a child, Focus would have been his birth gift. Because I know I know nothing, it makes you dizzy and it’s fun.

The comedian, who has 150 million views on YouTube, confirms the success of his previous show, which sold out over 3 seasons with 900 performances.

Running time: 1h10

Con entradas agotadas con meses de antelación en los mejores teatros de Francia y París, Verino triunfa con Focus desde su primera temporada, y ya ha conquistado a casi 100.000 espectadores en un solo año.

Entre lo que piensas, lo que quieres decir, lo que entienden los demás, lo que crees que piensan los demás cuando no quieres decir lo que quieres decir.. Enfoque. En su tercer espectáculo, Verino aborda temas globales, mundiales e incluso espaciales para hacer balance de sus propias contradicciones y de las nuestras. Si Sócrates y Coluche hubieran tenido un hijo, Focus habría sido su regalo de nacimiento. Porque sé que no sé nada, da vértigo y es divertido.

El cómico, que cuenta con 150 millones de visitas en YouTube, confirma el éxito de su anterior espectáculo, que llenó salas durante 3 temporadas, con 900 representaciones.

Duración: 1 hora 10 minutos

Verino ist seit seiner ersten Saison in den besten Häusern Frankreichs und in Paris monatelang ausverkauft und hat mit Focus triumphiert.

Zwischen dem, was du denkst, was du meinst, was andere verstehen, was du denkst, was andere denken, während du nicht meinst, was du sagen willst? Focus. Die dritte Show, ein neues Kaliber: Verino greift globale, weltumspannende und sogar Weltraumthemen auf, um seine und unsere Widersprüche auf den Punkt zu bringen. Wenn Sokrates und Coluche ein Kind gehabt hätten, wäre Focus sein Geburtsgeschenk. Denn ich weiß, dass ich nichts weiß, das macht schwindelig und macht Spaß.

Der Komiker mit 150 Millionen Views auf YouTube bestätigt den Erfolg seiner vorherigen Show, die drei Saisons lang mit 900 Aufführungen ausverkauft war.

Dauer: 1h10

