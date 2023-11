Kamel le Magicien – Crois en tes Rêves 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 3 février 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Figure incontournable de la magie, Kamel réserve une véritable expérience ludique, participative et mémorable.

Pour son nouveau spectacle, Kamel nous invite à croire en nos rêves à la manière de Walt Disney.

Il nous embarque dans son univers magique pour nous rappeler que « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ! » Walt Disney.

Cette fois, il nous transporte dans un voyage intimiste où il se raconte et relate son histoire en nous émerveillant avec des nouveaux tours de magie pour le plus grand plaisir des petits et des plus grands.

Dans son spectacle familial, Kamel défera les lois de la physique, nous réservera aussi des tours de mentalisme et surtout il rendra hommage à sa grand-mère qui l’a toujours poussé à croire en ses rêves.

Son nouveau show est rythmé de moments forts et d’émotions intenses avec la promesse de réaliser son rêve d’enfant : enfin voler comme Superman !.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A leading figure in the world of magic, Kamel offers a truly entertaining, participatory and memorable experience.

For his new show, Kamel invites us to believe in our dreams, Walt Disney-style.

He takes us into his magical world to remind us that « if you can dream it, you can do it! » Walt Disney.

This time, he takes us on an intimate journey where he tells his story and amazes us with new magic tricks, to the delight of young and old alike.

In his family show, Kamel defies the laws of physics, performs mentalism tricks and, above all, pays tribute to his grandmother, who always encouraged him to believe in his dreams.

His new show is punctuated by powerful moments and intense emotions, with the promise of making his childhood dream come true: to finally fly like Superman!

Figura destacada del mundo de la magia, Kamel ofrece una experiencia realmente divertida, participativa y memorable.

En su nuevo espectáculo, Kamel nos invita a creer en nuestros sueños al estilo de Walt Disney.

Nos lleva a su mundo mágico para recordarnos que « ¡si puedes soñarlo, puedes hacerlo! Walt Disney.

Esta vez, nos embarca en un viaje íntimo en el que nos cuenta su historia y nos asombra con nuevos trucos de magia, para deleite de grandes y pequeños.

En su espectáculo familiar, Kamel desafía las leyes de la física, realiza trucos de mentalismo y, sobre todo, rinde homenaje a su abuela, que siempre le animó a creer en sus sueños.

Su nuevo espectáculo está repleto de momentos impactantes y emociones intensas, y promete hacer realidad su sueño de la infancia: ¡volar por fin como Superman!

Kamel, eine unumgängliche Figur der Zauberkunst, sorgt für ein echtes spielerisches, partizipatives und unvergessliches Erlebnis.

In seiner neuen Show lädt Kamel uns ein, im Stil von Walt Disney an unsere Träume zu glauben.

Er nimmt uns mit in sein magisches Universum, um uns daran zu erinnern, dass « wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun! » Walt Disney.

Diesmal nimmt er uns mit auf eine intime Reise, auf der er sich und seine Geschichte erzählt und uns mit neuen Zaubertricks zum Entzücken von Groß und Klein in Erstaunen versetzt.

In seiner Familienshow bricht Kamel die Gesetze der Physik, zeigt uns Mentaltricks und ehrt vor allem seine Großmutter, die ihn immer dazu gebracht hat, an seine Träume zu glauben.

Seine neue Show ist voller starker Momente und intensiver Emotionen und verspricht, seinen Kindheitstraum zu erfüllen: endlich wie Superman zu fliegen!

