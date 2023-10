L’Ensemble Orchestral de Biarritz fait son Cinéma 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 17 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Réviser les classiques du cinéma en traversant 60 ans de musiques de film, tel est le fil conducteur de ce Concert Symphonique exceptionnel qui rassemblera 100 musiciens sur scène !

L’orchestre dirigé par Yves Bouillier proposera un programme épique et incandescent conçu à partir des chefs-d’œuvre du cinéma comme la bande-originale d’un film qui contiendrait toutes les émotions du septième art.

Autour des grands noms que sont Ennio Morricone, John Williams, Bernard Herman, Vladimir Cosma,.. Un concert où s’entremêleront des mélodies plus vibrantes et bouleversantes les unes que les autres.

Un véritable voyage au cœur des plus belles musiques du cinéma !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Revisiting cinema classics through 60 years of film music is the theme of this exceptional Symphonic Concert, which will bring together 100 musicians on stage!

Conducted by Yves Bouillier, the orchestra will offer an epic, incandescent program based on cinematic masterpieces, like the soundtrack of a film that would contain all the emotions of the seventh art.

Featuring such great names as Ennio Morricone, John Williams, Bernard Herman and Vladimir Cosma. A concert of melodies, each more vibrant and moving than the last.

A true voyage to the heart of cinema’s most beautiful music!

Revisitar los clásicos del cine a través de 60 años de música de cine es el tema de este excepcional Concierto Sinfónico, que reunirá a 100 músicos sobre el escenario

Dirigida por Yves Bouillier, la orquesta ofrecerá un programa épico e incandescente basado en obras maestras del cine, como la banda sonora de una película que contuviera todas las emociones del séptimo arte.

Con grandes como Ennio Morricone, John Williams, Bernard Herman o Vladimir Cosma. Un concierto de melodías, cada una más vibrante y conmovedora que la anterior.

Un verdadero viaje al corazón de la mejor música de cine

Dieses außergewöhnliche Sinfoniekonzert, das 100 Musiker auf die Bühne bringen wird, ist der rote Faden, der sich durch 60 Jahre Filmmusik zieht, um die Klassiker des Kinos neu zu beleben!

Das Orchester unter der Leitung von Yves Bouillier wird ein episches und glühendes Programm präsentieren, das aus den Meisterwerken der Filmgeschichte zusammengestellt wurde, wie der Original-Soundtrack eines Films, der alle Emotionen der siebten Kunst enthalten würde.

Mit den großen Namen Ennio Morricone, John Williams, Bernard Herman, Vladimir Cosma,… Ein Konzert, in dem Melodien miteinander verwoben werden, von denen eine vibrierender und aufwühlender ist als die andere.

Eine wahre Reise durch die schönste Filmmusik!

