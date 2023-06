Sao Paulo Dance Company 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 9 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Quatre chorégraphies pour danseurs virtuoses… Après son triomphe en 2022, la Sao Paulo Dance Company revient à a Gare du Midi et nous embarque pour un nouveau périple chorégraphique chargé d’émotion.

Dirigée depuis 15 ans par Inês BOGÉA, artiste aux multiples talents (danseuse, documentariste et écrivaine), la São Paulo Dance Company a su réunir des danseurs remarquables autour d’un répertoire éclectique. Son exigence, sa technicité et sa vitalité l’ont rapidement hissée en tête des meilleures compagnies de danse d’Amérique latine. Après avoir enflammé nos planches en 2022, ses artistes conjuguent cette fois leur sensualité à un programme en quatre pièces, haut en couleur. «Só Tinha de Ser com Você », morceau de l’album culte de bossa nova « Elis & Tom » ouvre le bal, sur une chorégraphie sensible d’Henrique RODOVALHO. Avec son vocabulaire néoclassique, « Partita », de Stephen SHROPSHI.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Four choreographies for virtuoso dancers? Following its triumph in 2022, the Sao Paulo Dance Company returns to the Gare du Midi for a new, emotionally-charged choreographic journey.

Directed for the past 15 years by Inês BOGÉA, a multi-talented artist (dancer, documentary filmmaker and writer), the São Paulo Dance Company has brought together some remarkable dancers around an eclectic repertoire. Its high standards, technical skills and vitality have rapidly made it one of Latin America?s leading dance companies. After setting the stage ablaze in 2022, its artists now combine their sensuality with a colorful four-part program. « Só Tinha de Ser com Você », a track from the cult bossa nova album « Elis & Tom », opens the ball, with sensitive choreography by Henrique RODOVALHO. With its neoclassical vocabulary, « Partita » by Stephen SHROPSHI

Cuatro coreografías para bailarines virtuosos? Tras su triunfo en 2022, la Compañía de Danza de Sao Paulo regresa a la Gare du Midi para embarcarnos en otro viaje coreográfico cargado de emoción.

Dirigida desde hace 15 años por Inês BOGÉA, artista polifacética (bailarina, documentalista y escritora), la Compañía de Danza de São Paulo ha reunido a un notable grupo de bailarines para interpretar un repertorio ecléctico. Su alto nivel, su capacidad técnica y su vitalidad la han convertido rápidamente en una de las principales compañías de danza de América Latina. Tras incendiar nuestros escenarios en 2022, sus artistas combinan ahora su sensualidad con un colorido programa de cuatro partes. « Só Tinha de Ser com Você », un tema del álbum de culto de bossa nova « Elis & Tom », abre el espectáculo, con la sensible coreografía de Henrique Rodovalho. Con su vocabulario neoclásico, la « Partita?

Vier Choreographien für virtuose Tänzer? Nach ihrem Triumph im Jahr 2022 kehrt die Sao Paulo Dance Company ins Gare du Midi zurück und nimmt uns mit auf eine neue choreografische Reise voller Emotionen.

Die São Paulo Dance Company, die seit 15 Jahren von Inês BOGÉA, einer vielseitigen Künstlerin (Tänzerin, Dokumentarfilmerin und Schriftstellerin), geleitet wird, hat es verstanden, bemerkenswerte Tänzer um ein eklektisches Repertoire herum zu vereinen. Ihr Anspruch, ihre Technik und ihre Vitalität haben sie schnell an die Spitze der besten Tanzkompanien Lateinamerikas gebracht. Nachdem sie 2022 unsere Bühnen in Flammen setzten, vereinen ihre Künstler dieses Mal ihre Sinnlichkeit in einem farbenfrohen Programm aus vier Stücken. « Só Tinha de Ser com Você », ein Stück aus dem Bossa-Nova-Kultalbum « Elis & Tom », eröffnet den Ball mit einer einfühlsamen Choreografie von Henrique RODOVALHO. Mit seinem neoklassischen Vokabular ist « Partita » von Stephen SHROPSHI

