Je préfère qu’on reste Ensemble 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 9 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Après le succès triomphal de « Je préfère qu’on reste amis », Claudine et Valentin sont de retour sur scène avec « Je préfère qu’on reste ensemble » ! Une pièce écrite sur-mesure pour Michèle Bernier par Laurent Ruquier.

Claudine (Michèle Bernier) et Valentin (Olivier Sitruk) étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ». Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va voir ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble »… Toujours entre rires, chansons et émotions !.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the triumphant success of « Je préfère qu?on reste amis », Claudine and Valentin are back on stage with « Je préfère qu?on reste ensemble »! Written especially for Michèle Bernier by Laurent Ruquier.

Claudine (Michèle Bernier) and Valentin (Olivier Sitruk) were friends and roommates before becoming a real couple in love, which made « Je préfère qu?on reste amis » a big hit. But the years have gone by and routine has set in. Claudine is faithful. Valentin goes elsewhere. She wants to leave. He prefers that they « stay together »? Always with laughter, song and emotion!

Tras el éxito de « Je préfère qu’on reste amis », Claudine y Valentin vuelven a los escenarios con « Je préfère qu’on reste ensemble » Escrita especialmente para Michèle Bernier por Laurent Ruquier.

Claudine (Michèle Bernier) y Valentin (Olivier Sitruk) fueron amigos y compañeros de piso antes de convertirse en una auténtica pareja de enamorados, lo que hizo de « Je préfère qu?on reste amis » un gran éxito. Pero los años han pasado y la rutina se ha instalado. Claudine es fiel. Valentin se va a otra parte. Ella quiere irse. Él prefiere que « sigan juntos ».. Risas, canciones y emoción a la orden del día

Nach dem triumphalen Erfolg von « Je préfère qu’on reste amis » kehren Claudine und Valentin mit « Je préfère qu’on reste ensemble » auf die Bühne zurück! Ein Stück, das Laurent Ruquier für Michèle Bernier maßgeschneidert hat.

Claudine (Michèle Bernier) und Valentin (Olivier Sitruk) waren Freunde und Mitbewohner, bevor sie zu einem echten Liebespaar wurden, was den großen Erfolg von « Je préfère qu’on reste amis » ausmachte. Aber die Jahre sind vergangen und die Routine hat sich eingeschlichen. Claudine ist treu. Valentin geht woanders hin. Sie möchte am liebsten weggehen. Er zieht es vor, dass sie « zusammen bleiben » Immer zwischen Lachen, Liedern und Emotionen!

