Le Temps d’Aimer la Danse : Andres Marin & Jon Maya – Yarin 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 17 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Un Mano a Mano entre flamenco et danse basque, entre Andrés Marín, iconoclaste défricheur et Jon Maya, inlassable révélateur de sa culture. Ensemble, Ils proposent un dialogue attentif qui met en lumière la force nourrie de leur danse respective.

Andrés Marín à l’apogée de son flamenco et Jon Maya, artiste associé au Malandain Ballet Biarritz ont mêlé leurs deux noms : Yarin, pour désigner leur dialogue fait d’écoute et de frottement. Dans ce pas de deux, chacun se fond dans l’esthétique de l’autre tout en posant un regard actuel sur sa propre danse pour mieux en retrouver l’essence et l’intensité. Tantôt terrienne, tantôt aérienne, la cadence des pieds et des bras les rapproche, les éloigne. Ce dialogue entre la danse basque créative de Jon Maya et le flamenco flamboyant d’Andrés Marín est emporté par le souffle du chant de Julen Achiary.

Durée : 1h.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A Mano a Mano between flamenco and Basque dance, between Andrés Marín, iconoclastic pioneer and Jon Maya, tireless revelator of his culture. Together, they offer an attentive dialogue that highlights the strength of their respective dances.

Andrés Marín, at the peak of his flamenco career, and Jon Maya, associate artist at Malandain Ballet Biarritz, have combined their two names: Yarin, to designate their dialogue of listening and rubbing shoulders. In this pas de deux, each merges with the other?s aesthetic, while taking a contemporary look at his own dance, the better to rediscover its essence and intensity. Sometimes earthy, sometimes ethereal, the cadence of feet and arms brings them closer together, sometimes further apart. This dialogue between Jon Maya?s creative Basque dance and Andrés Marín?s flamboyant flamenco is carried away by Julen Achiary?s breathtaking vocals.

Running time: 1 hour

Un Mano a Mano entre el flamenco y la danza vasca, entre Andrés Marín, el pionero iconoclasta, y Jon Maya, el incansable exponente de su propia cultura. Juntos, ofrecen un diálogo atento que pone de relieve la fuerza de sus respectivas danzas.

Andrés Marín, en la cima de su carrera flamenca, y Jon Maya, artista asociado del Malandain Ballet Biarritz, han unido sus dos nombres: Yarin, para describir su diálogo basado en la escucha y el roce. En este pas de deux, cada uno se funde con la estética del otro al tiempo que echa un vistazo contemporáneo a su propia danza, para redescubrir mejor su esencia y su intensidad. A veces terrenal, a veces etérea, la cadencia de los pies y los brazos los acerca, a veces los aleja. Este diálogo entre la danza vasca creativa de Jon Maya y el flamenco flamígero de Andrés Marín se deja llevar por el cante sobrecogedor de Julen Achiary.

Duración: 1 hora

Ein Mano a Mano zwischen Flamenco und baskischem Tanz, zwischen Andrés Marín, dem ikonoklastischen Entdecker, und Jon Maya, dem unermüdlichen Enthüller seiner Kultur. Zusammen bieten sie einen aufmerksamen Dialog, der die genährte Kraft ihres jeweiligen Tanzes hervorhebt.

Andrés Marín auf dem Höhepunkt seines Flamencos und Jon Maya, Künstler am Malandain Ballet Biarritz, haben ihre beiden Namen miteinander verbunden: Yarin, um ihren Dialog zu bezeichnen, der aus Zuhören und Reiben besteht. In diesem Pas de deux verschmilzt jeder mit der Ästhetik des anderen und wirft gleichzeitig einen aktuellen Blick auf seinen eigenen Tanz, um dessen Essenz und Intensität besser wiederzufinden. Mal erdverbunden, mal luftig, der Rhythmus der Füße und Arme bringt sie einander näher und entfernt sie voneinander. Dieser Dialog zwischen dem kreativen baskischen Tanz von Jon Maya und dem flammenden Flamenco von Andrés Marín wird vom Atem des Gesangs von Julen Achiary getragen.

Dauer: 1 Stunde

