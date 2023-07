Le Temps d’Aimer la Danse : Hessisches Staatsballett / Wiesbaden Darmstadt – Boléro / I’m afraid to forget your Smile 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 16 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Le Ballet de Wiesbaden-Darmstadt propose dans cette deuxième soirée de haut-vol un programme exceptionnel construit autour de la musique et des jeunes stars de la scène internationale.

Invités à créer aussi bien pour la Batsheva que pour le Nederlands Dans Theater, la fratrie d’artistes néerlandaise, Imre et Marne van Opstal forment un binôme effervescent qui repousse les limites du corps. L’éclectisme de leur langage réinvente une danse théâtrale et instinctive d’une beauté stupéfiante. Porté par un chœur, cette pièce explore le moment du lâcher-prise comme un état de transition dans l’abandon et la perte. Interprétée par des danseurs exceptionnels, on retrouve une nouvelle intensité musicale dans le Boléro de l’israélien Eyal Dadon. Cette version magnétique et originale se marie au langage percutant du chorégraphe. Une soirée enivrante à ne pas manquer.

Durée : 1h15.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Wiesbaden-Darmstadt Ballet’s second high-flying evening features an exceptional program built around music and young stars from the international scene.

Invited to create for both Batsheva and Nederlands Dans Theater, Imre and Marne van Opstal form an effervescent duo that pushes the limits of the body. The eclecticism of their language reinvents theatrical, instinctive dance of astounding beauty. Carried by a choir, this piece explores the moment of letting go as a state of transition into abandonment and loss. Performed by exceptional dancers, the Bolero by Israeli composer Eyal Dadon brings a new musical intensity to the piece. This magnetic, original version blends perfectly with the choreographer’s powerful language. An intoxicating evening not to be missed.

Running time: 1h15

En esta segunda velada de altos vuelos, el Ballet Wiesbaden-Darmstadt presenta un programa excepcional construido en torno a la música y a jóvenes estrellas de la escena internacional.

Invitados a crear tanto para el Batsheva como para el Nederlands Dans Theater, Imre y Marne van Opstal forman un dúo efervescente que empuja los límites del cuerpo. El eclecticismo de su lenguaje reinventa una danza teatral e instintiva de asombrosa belleza. Llevada por un coro, esta pieza explora el momento de dejarse llevar como un estado de transición en el abandono y la pérdida. Interpretado por bailarines excepcionales, el Bolero del compositor israelí Eyal Dadon aporta una nueva intensidad musical a la pieza. Esta magnética y original versión encaja a la perfección con el poderoso lenguaje del coreógrafo. Una velada embriagadora que no debe perderse.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Das Ballett Wiesbaden-Darmstadt bietet an diesem zweiten hochkarätigen Abend ein außergewöhnliches Programm rund um die Musik und die jungen Stars der internationalen Szene.

Imre und Marne van Opstal, die eingeladen wurden, sowohl für die Batsheva als auch für das Nederlands Dans Theater zu kreieren, bilden ein dynamisches Paar, das die Grenzen des Körpers überschreitet. Ihre eklektische Tanzsprache erfindet einen theatralischen und instinktiven Tanz von atemberaubender Schönheit neu. Getragen von einem Chor, erforscht dieses Stück den Moment des Loslassens als einen Übergangszustand der Hingabe und des Verlustes. Der Bolero des israelischen Komponisten Eyal Dadon, der von herausragenden Tänzern interpretiert wird, verleiht dem Stück eine neue musikalische Intensität. Diese magnetische und originelle Version verbindet sich mit der eindringlichen Sprache des Choreografen. Ein berauschender Abend, den Sie nicht verpassen sollten.

Dauer: 1h15

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz