Le Temps d'Aimer la Danse : Ballet Nice Méditerranée & Thierry Malandain – Cendrillon 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 13 septembre 2023

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez ou redécouvrez ce ballet emblématique de Thierry Malandain. Un univers où se mêle beauté, humour et humanité. Une danse féérique et profonde qui fait du bien.

Comment revisiter le destin mille fois conté de Cendrillon, l’une des héroïnes les plus célébrées de la danse. Fidèle à la dramaturgie musicale de Prokofiev, la Cendrillon de Thierry Malandain est puissante, sensuelle et actuelle. Un mur d’escarpins noirs et brillants signe la scénographie sobre et impressionnante. Le chorégraphe a ingénieusement épuré l’imagerie – citrouille et carrosse – pour en restituer le noyau dur – amour, désir et jalousie– sans ne rien perdre de la magie du conte. Par son vocabulaire classique, à la fois lumineux et inventif, le chorégraphe sublime les danseurs du somptueux Ballet de Nice dirigé par le légendaire danseur Étoile Éric Vu-An.

Durée : 1h30.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover or rediscover this emblematic ballet by Thierry Malandain. A universe of beauty, humor and humanity. An enchanting and profound dance that feels good.

How to revisit the thousand-fold destiny of Cinderella, one of dance?s most celebrated heroines. Faithful to Prokofiev?s musical dramaturgy, Thierry Malandain?s Cinderella is powerful, sensual and contemporary. A wall of shiny black pumps marks the sober, impressive scenography. The choreographer has ingeniously pared down the imagery – pumpkin and carriage – to restore its core – love, desire and jealousy – without losing any of the tale?s magic. The choreographer?s luminous, inventive classical vocabulary sublimates the dancers of the sumptuous Ballet de Nice, directed by legendary star dancer Éric Vu-An.

Running time: 1h30

Descubra o redescubra este emblemático ballet de Thierry Malandain. Un mundo de belleza, humor y humanidad. Una danza mágica y profunda que sienta bien.

Cómo revivir la historia de Cenicienta, una de las heroínas más célebres de la danza. Fiel a la dramaturgia musical de Prokofiev, la Cenicienta de Thierry Malandain es poderosa, sensual y contemporánea. Una pared de brillantes zapatos negros conforma un decorado sobrio e impresionante. El coreógrafo ha reducido ingeniosamente la imaginería -calabaza y carruaje- para recuperar su núcleo -amor, deseo y celos- sin perder ni un ápice de la magia del cuento. Con un vocabulario clásico a la vez luminoso e inventivo, el coreógrafo sublima a los bailarines del suntuoso Ballet de Niza, dirigido por el legendario bailarín de Étoile Éric Vu-An.

Duración: 1h30

Entdecken oder wiederentdecken Sie dieses emblematische Ballett von Thierry Malandain. Ein Universum, in dem sich Schönheit, Humor und Menschlichkeit vermischen. Ein märchenhafter und tiefgründiger Tanz, der gut tut.

Wie kann man das tausendfach erzählte Schicksal von Aschenputtel, einer der meistgefeierten Heldinnen des Tanzes, neu erleben? Thierry Malandains Cendrillon bleibt der musikalischen Dramaturgie von Prokofjew treu und ist kraftvoll, sinnlich und aktuell. Eine Wand aus schwarzen, glänzenden Pumps kennzeichnet das nüchterne und beeindruckende Bühnenbild. Der Choreograph hat die Bilder von Kürbis und Kutsche auf geniale Weise entschlackt, um den harten Kern – Liebe, Verlangen und Eifersucht – wiederzugeben, ohne dabei die Magie des Märchens zu verlieren. Mit seinem klassischen Vokabular, das gleichzeitig hell und erfinderisch ist, veredelt der Choreograf die Tänzer des prächtigen Ballet de Nice unter der Leitung des legendären Tänzers Éric Vu-An.

Dauer: 1,5 Stunden

