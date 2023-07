Le Temps d’Aimer la Danse : Mehdi Kerkouche – Portrait 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 10 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Des scènes de la pop au plateau doré de l’Opéra national de Paris, le chorégraphe d’Angèle, de Christine and the Queens et tout nouveau directeur du CCN de Créteil, Mehdi Kerkouche réussit à rassembler tous les publics dans ce touchant portait de famille.

L’expression populaire veut « qu’on ne choisisse pas sa famille ».C’est par les corps électrisés d’une tribu atypique de danseurs venus d’horizons et d’âges variés que le chorégraphe bouillonnant nous livre sa version de l’héritage familial. Famille heureuse, parfois étouffante, aimante ou absente… Comment s’en extraire ou au contraire s’y réfugier ? Comment affirmer son individualité au sein d’une famille que l’on n’a pas choisie ? Les liens évoluent, les personnalités détonnent au fil des séquences, isolées, en duo ou dans des partitions d’ensemble et au rythme de la musique organique de Lucie Antunes.

Durée : 1h.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From pop stages to the golden stage of the Opéra national de Paris, Mehdi Kerkouche, choreographer of Angèle and Christine and the Queens, and newly appointed director of the CCN de Créteil, succeeds in bringing all audiences together in this touching family portrait.

It is through the electrified bodies of an atypical tribe of dancers from diverse backgrounds and ages that the ebullient choreographer delivers his version of family heritage. Happy family, sometimes stifling, loving or absent? How do you escape or, on the contrary, take refuge in them? How do you assert your individuality within a family you didn’t choose? Relationships evolve and personalities change as the sequences unfold, in isolation, in duets or in ensemble scores, to the rhythm of Lucie Antunes? organic music.

Running time: 1 hour

Desde los escenarios de la música pop hasta el dorado escenario de la Ópera Nacional de París, Mehdi Kerkouche, coreógrafo de Angèle y Christine y las Reinas, y recién nombrado director del CCN de Créteil, consigue reunir a todos los públicos en este conmovedor retrato de familia.

A través de los cuerpos electrizados de una tribu atípica de bailarines de orígenes y edades diversas, el efervescente coreógrafo ofrece su versión de la herencia familiar. ¿Familia feliz, a veces asfixiante, cariñosa o ausente? ¿Cómo extraerse de ella o, por el contrario, refugiarse en ella? ¿Cómo afirmar tu individualidad en el seno de una familia que no has elegido? Las relaciones evolucionan y las personalidades se destacan a medida que se desarrollan las secuencias, de forma aislada, en dúos o en conjunto, al ritmo de la música orgánica de Lucie Antunes.

Duración: 1 hora

Der Choreograph von Angèle, Christine and the Queens und neue Direktor des CCN de Créteil, Mehdi Kerkouche, hat es geschafft, in diesem berührenden Familienporträt alle Zielgruppen zu vereinen, von den Bühnen der Popmusik bis hin zur goldenen Bühne der Opéra national de Paris.

Der Volksmund sagt: « Man kann sich seine Familie nicht aussuchen », und mit den elektrisierten Körpern einer ungewöhnlichen Gruppe von Tänzern aus verschiedenen Ländern und Altersgruppen erzählt uns der quirlige Choreograf seine Version des Familienerbes. Eine glückliche, manchmal erdrückende, liebevolle oder abwesende Familie? Wie kann man ihr entfliehen oder sich in sie flüchten? Wie kann man seine Individualität in einer Familie behaupten, die man sich nicht ausgesucht hat? Die Beziehungen entwickeln sich weiter, die Persönlichkeiten unterscheiden sich im Laufe der Sequenzen, einzeln, im Duett oder in Ensemblepartituren und im Rhythmus der organischen Musik von Lucie Antunes.

Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz