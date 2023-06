Théâtre : Paradeisos par la compagnie théâtrale Le syndicat d’Initiative 23 Avenue de la Mairie Pompignac, 7 juillet 2023, Pompignac.

Pompignac,Gironde

Paradeisos (paradis en grec) est une pièce de théâtre qui explore la vie intime et symbolique qui lit les humains et les jardins. Un mélange de poésie, dramaturgie et botanique qui ne vous laissera pas indifférent. Les valeurs du jardin, la patience, la connaissance de la terre, l’exploration avec passion seront mis en exergue au cours de cette promenade culturelle..

2023-07-07 21:30:00

23 Avenue de la Mairie Salle Maurice Dejean

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Paradeisos (Greek for paradise) is a play that explores the intimate and symbolic life that links humans and gardens. A blend of poetry, drama and botany that won’t leave you indifferent. The values of gardening, patience, knowledge of the land and passionate exploration will be highlighted during this cultural stroll.

Paradeisos (paraíso en griego) es una obra que explora la vida íntima y simbólica que une a los seres humanos y los jardines. Una mezcla de poesía, teatro y botánica que no le dejará indiferente. Los valores de la jardinería, la paciencia, el conocimiento de la tierra y la exploración apasionada se pondrán de relieve durante este paseo cultural.

Paradeisos (griechisch für Paradies) ist ein Theaterstück, das das intime und symbolische Leben erforscht, das Menschen und Gärten verbindet. Eine Mischung aus Poesie, Dramaturgie und Botanik, die Sie nicht unberührt lassen wird. Die Werte des Gartens, Geduld, Kenntnis der Erde und Erforschung mit Leidenschaft werden auf diesem kulturellen Spaziergang hervorgehoben.

