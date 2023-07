Festival Interfolk : Animation Philippines 23 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel, 21 juillet 2023, Espaly-Saint-Marcel.

Espaly-Saint-Marcel,Haute-Loire

► 18h30 – animations avec le UP Filipiniana Dance Group (Philippines)

départ MJC jusqu’à la place René Cassin

► 21h – Spectacle avec le UP Filipiniana Dance Group (Philippines) à la MJC..

23 avenue de la Mairie MJC

? 6:30pm ? entertainment with the UP Filipiniana Dance Group (Philippines)

from MJC to Place René Cassin

? 21h ? Show with UP Filipiniana Dance Group (Philippines) at MJC.

? 18h30 ? Animación con el grupo de baile UP Filipiniana (Filipinas)

del MJC a la Place René Cassin

? 21h ? Actuación del Grupo de Danza Filipiniana de la UP (Filipinas) en el MJC.

? 18.30 Uhr ? Animationen mit der UP Filipiniana Dance Group (Philippinen)

start MJC bis zum Platz René Cassin

? 21h ? Aufführung mit der UP Filipiniana Dance Group (Philippinen) im MJC.

