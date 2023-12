Atelier numérique Doctolib’ 23 Avenue de la Bastide Eymet, 4 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Si vous souhaitez comprendre et apprendre à utiliser DOCTOLIB’ pour vos rendez-vous médicaux, nous vous invitons à venir découvrir les fonctionnalités de cet outils grâce à l’intervention d’un Conseiller Numérique lors d’un atelier.

Inscription obligatoire pour 10 personnes maximum..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:15:00. EUR.

23 Avenue de la Bastide Centre intercommunal d’action sociale

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



If you would like to understand and learn how to use DOCTOLIB’ for your medical appointments, we invite you to come and discover the functionalities of this tool thanks to the intervention of a Digital Advisor during a workshop.

Registration required for a maximum of 10 people.

Si quieres entender y aprender a utilizar DOCTOLIB’ para tus citas médicas, te invitamos a venir y descubrir las funciones de esta herramienta gracias a la intervención de un Asesor Digital durante un taller.

Inscripción obligatoria para un máximo de 10 personas.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie DOCTOLIB’ für Ihre Arzttermine nutzen können, laden wir Sie ein, die Funktionen dieses Tools in einem Workshop mit einem Digitalen Berater zu entdecken.

Eine Anmeldung für maximal 10 Personen ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides