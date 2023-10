THÉÂTRE PAR LA CIE UTOPIE 23 Avenue de Béziers Puissalicon, 25 novembre 2023, Puissalicon.

Puissalicon,Hérault

« DES GENS…LA GUERRE 1914 – 1918 » La compagnie Utopie présentera une création à partir de témoignages, de lettres et de documents d’époques. Une leçon d’histoire : dialogue entre un enfant et son institutrice pour comprendre pourquoi les hommes sont à la guerre. En hommage aux personnes qui ont vécu cette tragédie et surtout les victimes oubliées.

Tarif gratuit. Participation volontaire..

2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 . .

23 Avenue de Béziers

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



« DES GENS…LA GUERRE 1914 – 1918 » The Utopie company will present a creation based on testimonies, letters and period documents. A history lesson: a dialogue between a child and his teacher to understand why men go to war. A tribute to the people who lived through this tragedy, especially the forgotten victims.

Free admission. Voluntary participation.

« DES GENS…LA GUERRE 1914 – 1918 » La compañía Utopie presentará una obra basada en testimonios de primera mano, cartas y documentos de la época. Una lección de historia: un diálogo entre un niño y su profesor para comprender por qué los hombres van a la guerra. Un homenaje a las personas que vivieron esta tragedia y especialmente a las víctimas olvidadas.

Entrada libre. Participación voluntaria.

« DES GENS…LA GUERRE 1914 – 1918 » Die Kompanie Utopie wird eine Kreation auf der Grundlage von Zeugenaussagen, Briefen und Dokumenten aus der Zeit präsentieren. Eine Geschichtsstunde: Dialog zwischen einem Kind und seiner Lehrerin, um zu verstehen, warum die Menschen in den Krieg ziehen. Als Hommage an die Menschen, die diese Tragödie erlebt haben, und vor allem an die vergessenen Opfer.

