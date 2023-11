…DES GENS…LA GUERRE…1914-1918 23 Avenue de Béziers Puissalicon Catégories d’Évènement: Hérault

Puissalicon …DES GENS…LA GUERRE…1914-1918 23 Avenue de Béziers Puissalicon, 25 novembre 2023, Puissalicon. Puissalicon,Hérault Théâtre par la Cie Utopie. Crée à partir de documents, lettres, témoignages… Entrée libre, participation volontaire. Réservation souhaitée..

Theater by Cie Utopie. Created from documents, letters, testimonies… Free admission, voluntary participation. Reservations recommended. Teatro de la Cie Utopie. Creado a partir de documentos, cartas, relatos personales… Entrada gratuita, participación voluntaria. Reserva obligatoria. Theater von der Cie Utopie. Erstellt anhand von Dokumenten, Briefen, Zeugenaussagen… Freier Eintritt, freiwillige Teilnahme. Reservierung erwünscht.

