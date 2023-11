Exposition : Compostelle en Rhône-Alpes 23 Av. Jean Jaurès Montélimar, 18 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Exposition Compostelle en Rhône-Alpes: les chemins de Compostelle et la présence de Saint Jacques dans la Drôme – dans la salle paroissiale de l’église St-James de Montélimar.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 19:30:00. .

23 Av. Jean Jaurès Eglise de Saint James

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Compostelle en Rhône-Alpes exhibition: the roads to Santiago de Compostela and the presence of Saint James in the Drôme – in the parish hall of St-James church, Montélimar

Exposición Compostelle en Rhône-Alpes: los caminos de Santiago y la presencia de Santiago en la Drôme – en el salón parroquial de la iglesia de St-James de Montélimar

Ausstellung Compostela en Rhône-Alpes: Die Jakobswege und die Präsenz des Heiligen Jakobus in der Drôme – im Gemeindesaal der Kirche St-James in Montélimar

