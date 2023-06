Projet artistique (A vau-l’eau) 23 Allée Etienne Dolet, 93320 Les Pavillons sous-bois Les Pavillons-sous-Bois, 3 juillet 2023, Les Pavillons-sous-Bois.

A vau-l’eau est un projet coconstruit avec le collectif ADADA. Il s’agit d’une proposition aquatique de fortune, une poésie à la dérive, une drôlerie flottante au long cours, au bord du canal de l’Ourcq et sur l’ensemble du territoire communal.

Le collectif ADADA fait flotter des lignes d’écriture quand d’autres bombent les murs, graphent les tunnels de RER ou taguent les portes des toilettes : pour inscrire dans l’espace public d’autres identités plus singulières. Parce que nos bouches sont des sources, la parole un flux, un flow, parce qu’il paraît qu’au début des mondes étaient l’eau et le verbe.

L’espace public est un bien commun et il porte en lui comme un mille-feuille des couches et des couches d’adresse, de harangues, d’injonctions : publicité, messages politiques, réglementation urbaine, communication de ville ou de territoire, programmation culturelle, etc. C’est fou tout ce qu’on a à se dire ! Le collectif ADADA propose de rajouter une couche à ce mille-feuilles et que, avec la parole des habitants des Pavillons sous-Bois, nous puissions partir en balade au bord de l’eau.

« Je m’appelle … et ce que j’ai à dire c’est …»

C’est avec cette phrase d’introduction que le collectif ADADA propose aux habitant·es des Pavillons-sous-Bois de commencer à parler, avec pour contrainte une fois la parole lancée de ne plus s’arrêter durant minimum 8 minutes. C’est un jeu, un défi, c’est un logorrhéton. Mais c’est long 8 minutes, très long, et forcément à un moment la pensée s’échappe et on est surpris·e par les mots qui passent la barrière des dents. On est surpris·e parce que la parole va plus vite que la pensée et qu’on se met à dire des choses qu’on n’aurait pas imaginé. C’est ici que ça devient intéressant, c’est ici que ça devient créatif, c’est ici que nous voulons emmener les habitant·es des Pavillons-sous-Bois.

Durant 8 demi-journées du 3 au 6 juillet, Fanny Decoust rencontre une première fois des groupes d’habitant·es des Pavillons-sous-Bois pour préparer la restitution de septembre.

Des ateliers qui vont à la rencontre des habitant·es : L’espace public.

Après un premier moment collectif de présentation et de rencontre, les habitant·es se lancent tour à tour dans le logoréthon. Nous enregistrons et tenons un script de ce qui est dit, des moments qui nous semblent ouvrir, s’ouvrir hors des sentiers battus de la pensée. À l’issue des ateliers, Fanny Decoust créera durant le mois d’août un texte original à partir de ces exercices d’oralité. Un texte original qui pourrait ressembler à ce que la ville a à dire « Bonjour, je m’appelle Pavillon sous-bois et ce que j’ai à dire c’est… ».

Nous nous retrouverons ensuite en septembre pour une nouvelle série de rencontres, à cette deuxième occasion le collectif ADADA retrouvera les habitant·es lors de temps se partageant entre un travail de mise en bouche du texte et un travail de création d’origami de bateau de papier porteur d’extraits de texte ou d’illustrations du texte. La restitution finale sera faite au mois de septembre avec l’installation d’extraits de paroles flottantes sur le canal, de performance du texte dit par les habitant·es qui aurons voulu nous rejoindre et de pêche à la ligne des origami flottantes.

La médiation au sein du projet

Plusieurs rencontres seront organisées à l’APJC pour inviter les habitant‧es, durant le mois de juin, à participer à cette aventure poétique.

Nous nous appuierons pour cela sur le référent animation culturelle et de loisirs, une jeune en service civique dont la mission porte sur la médiation culturelle et la lutte contre les discriminations, et un membre de notre conseil [d’administration] portant politiquement le développement des actions culturelles dans notre projet associatif.

Ces deux rencontres prendront, pour l’une la forme d’une après-midi découverte autour de la poésie (le samedi a priori pour favoriser un public familial), l’autre se déroulant en soirée aura pour objectif de favoriser la prise de parole et faire émerger des idées (des animations et un apéro-dinatoire seront proposés aux participants pour que la soirée soit proposée dans un format plus informel).

Nous travaillerons étroitement avec nos partenaires, spécialement avec la librairie Folies d’Encre de Pavillons sous-bois (avec qui nous avons déjà créé plusieurs évènements) afin de proposer des animations de qualité qui sont en accord avec le projet.

Le projet sera réalisé sur les lieux publics de la commune (parc de la bibliothèque municipale, place de la basoche, la péniche Le chat qui pêche (quartier nord des Pavillons-sous-Bois,) EHPAD, écoles, collèges et lycée).

Une exposition itinérante dans les structures partenaires retraçant les moments forts du projet sera organisée en septembre/octobre 2023.

