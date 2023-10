Séance sophro nature 1 parent 1 enfant 23 Allée de la Fuye Langeais, 23 octobre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Séance de sophrologie ludique en extérieur, en groupe, ouverte aux duos 1 parent, 1 enfant

au programme : exercices de respiration, mouvements doux, détente dans un lieu offrant un magnifique panorama sur le château et la Loire.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 11:00:00. 15 EUR.

23 Allée de la Fuye

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Fun outdoor group sophrology session, open to duos 1 parent, 1 child

program: breathing exercises, gentle movements, relaxation in a setting offering a magnificent panoramic view of the château and the Loire River

Una divertida sesión de relajación en grupo al aire libre, abierta a parejas de 1 padre, 1 hijo

en el programa: ejercicios respiratorios, movimientos suaves, relajación en un marco que ofrece una magnífica vista panorámica del castillo y del Loira

Spielerische Sophrologie-Sitzung im Freien, in der Gruppe, offen für Duos 1 Elternteil, 1 Kind

auf dem Programm: Atemübungen, sanfte Bewegungen, Entspannung an einem Ort mit einem herrlichen Panorama auf das Schloss und die Loire

Mise à jour le 2023-10-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE