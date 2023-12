Votre menu de la Saint Sylvestre au restaurant El Chaco 23-25 rue Antoine Louis 44500 La baule La baule, 31 décembre 2023, La baule.

Votre réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant El Chaco

Diner et Live Music !

Réservation au 02 40 61 52 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

