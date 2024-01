Souvenir d’Alsace. Charles Fréger. 23-25 quai Saint-Nicolas Strasbourg, vendredi 9 juin 2023.

Strasbourg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-09 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

L’exposition « Souvenir d’Alsace » présente le résultat d’une résidence artistique menée par Charles Fréger à Strasbourg, entre 2018 et 2022. Un projet artistique de grande ampleur ayant pour point de départ l’Alsace.

Explorant l’iconographie pittoresque de l’Alsace, telle qu’elle se développe au tournant des XIXe et XXe siècles, Charles Fréger interroge les constructions identitaires et leur instrumentalisation à des fins nationales. S’il part de l’Alsace-Lorraine, comme point de tension entre la France et l’Allemagne, il questionne plus largement la vision de l’autre, de l’ennemi ou à tout le moins, de celui que l’on désigne comme tel. Ce sont alors les illustrations, l’imagerie, et surtout la caricature et la propagande qui nourrissent la réflexion de l’artiste. Il les marie au folklore alsacien et rhénan. Masques et chars de carnaval, broderies au point de croix, soufflage du verre sont ainsi convoqués pour produire une photographie de l’Alsace poétique, nostalgique et dont l’efficacité, redoutable, nous rappelle combien la question des identités et de leur instrumentalisation reste d’actualité.

Près de 80 œuvres produites par l’artiste pour ce projet sont présentées pour la première fois. Les œuvres contemporaines dialoguent avec des pièces historiques, permettant de rendre sensible à la fois la démarche de l’artiste et la richesse de la culture matérielle de la région dans laquelle il s’est immergé durant quatre ans.

23-25 quai Saint-Nicolas

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est



