### Samedi 23 octobre à partir de 19h00 ### soirée musicale octobre rose pour se mobiliser pour le dépistage du cancer du sein. ### **Concert du duo Hoboes. Dîner sur le thème rose.** ### Restaurant “_Les Plaisirs de Tante Élise_” à Courville sur Eure . Réservation : 02 37 22 71 90 . **Le groupe HOBOES** Depuis 2001, Mary et Jean-Luc Brosse, les fondateurs du groupe Mary-Lou, vous proposent de vagabonder en musique le long des voies ferrées des USA aux cotés d’Arlo et Woody Guthrie, Bob Dylan, Graeme Allwright et de tous les songwriters qui ont écrit sur cet imaginaire des voies ferrées, des trains de marchandises et des Hoboes, ces travailleurs itinérants à la recherche de quelques jours de travail pour nourrir leur famille pendant la Grande Dépression. Mary : chant, guitare, violon, washboard (planche à laver) Jean-Luc Brosse : chant, guitares, dobro, harmonica, grosse caisse . [[https://vimeo.com/showcase/6606228/video/375388119](https://vimeo.com/showcase/6606228/video/375388119)](https://vimeo.com/showcase/6606228/video/375388119) . **Leur site** : [[http://bloghoboes.canalblog.com/](http://bloghoboes.canalblog.com/)](http://bloghoboes.canalblog.com/) **Leur page Facebook** : [[https://www.facebook.com/Hoboes-447977068724069/](https://www.facebook.com/Hoboes-447977068724069/)](https://www.facebook.com/Hoboes-447977068724069/) . ### MENU Cocktail d’accueil et mises en boucge$Velouté de Betteraves ou Carpaccio de Boeuf Saumon à la crème ou Risotto aux champignons Salade – Fromage Farandole de douceurs roses . **Tarif Adultes : 25 €** **Tarif enfants – 12 ans : 12 €** . Suivez la **page Facebook du restaurant “Les Plaisirs de Tante Elise”** pour ne rien rater de leurs prochains évènements : [[https://www.facebook.com/Les.Plaisirs.de.Tante.Elise](https://www.facebook.com/Les.Plaisirs.de.Tante.Elise)](https://www.facebook.com/Les.Plaisirs.de.Tante.Elise) . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

