Estitxu Pinatxo, la musicienne de Bera, présente son deuxième album “isilik daude harriak”. Ce nouvel album est le résultat d’un grand nombre de recherches. Il rassemble des chansons qui ont été censurées tout au long du XXe siècle, que ce soit pour des raisons politiques, sociales ou religieuses. En outre, cet album a été réalisé avec la collaboration d’Arkaitz Cano, qui a traduit plusieurs de ces chansons en basque. Estitxu présentera cet album en format acoustique dans une atmosphère calme en expliquant la raison pour laquelle toutes ces chansons ont été censurées à leur époque. Concert d’Estitxu Pinatxo Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

