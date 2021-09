Poligny Poligny Jura, Poligny 22ème Virade de l’Espoir Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

22ème Virade de l'Espoir 2021-09-26 – 2021-09-26 COSEC 11 rue des Petites Marnes
Poligny Jura Poligny

Poligny Jura Poligny Pour lutter ensemble contre la mucoviscidose, rejoignez-nous pour un événement exceptionnel dimanche 26 septembre ! RENDEZ-VOUS AU COSEC :

de 8h30 – 14h00 Parcours de randonnées pédestres et VTT avec ravitaillement :

– Marche familiale 5 km

– Randonnée 12 km (dénivelé positif 350 m), ou 17 km (dénivelé positif 400 m)

