22ème rassemblement motos HDC MACADAM MOTORS Couches

Saône-et-Loire

2022-07-29 – 2022-07-31

2022-07-29 18:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Couches Saône-et-Loire Couches 5 EUR 22ème rassemblement organisé par le Harley-Davidson Club Macadam Motors. Trois grands concerts sous chapiteau le samedi soir. Un showbike avec exposition motos et préparateurs custom. Une balade est organisé le dimanche matin. Vous trouverez également des stands tattoo. La restauration est prévu sur site ainsi que l’emplacement pour le camping. La manifestation est à 15€ le week-end et 5€ le dimanche. jm.chevailler71@gmail.com https://www.macadammotorshdc.fr/ 22ème rassemblement organisé par le Harley-Davidson Club Macadam Motors. Trois grands concerts sous chapiteau le samedi soir. Un showbike avec exposition motos et préparateurs custom. Une balade est organisé le dimanche matin. Vous trouverez également des stands tattoo. La restauration est prévu sur site ainsi que l’emplacement pour le camping. La manifestation est à 15€ le week-end et 5€ le dimanche. Couches

