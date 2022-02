22ème Korrika Cambo-les-Bains, 9 avril 2022, Cambo-les-Bains.

22ème Korrika Cambo-les-Bains

2022-04-09 – 2022-04-09

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Cambo-les-Bains

La Korrika est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption.

Durant la course, les coureurs portent un témoin transmis de main en main à chaque kilomètre, à l’intérieur duquel se trouve un message rendu public à l’arrivée. Le 31 mars 2022, une nouvelle édition démarrera pour parcourir plus de 2000 kilomètres.

L’étape « Lapurdi », commence le 9 avril au départ de Leitza , passe par Cambo-les-Bains (vers 12h51) puis par Bayonne (vers 17h30) et se termine à Urrugne. Les détails du parcours peuvent être consultés dans l’application KORRIKA, ainsi que la situation de la course en temps réel.

Il sera possible de réserver des kilomètres dès le 1er février.

Les personnes intéressées doivent contacter KORRIKA pour réserver leur kilomètre et verser de l’argent en faveur des centres d’AEK.

Korrika

Cambo-les-Bains

