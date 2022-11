22ème Festival de Théâtre Amateur, 15 décembre 2022, .

22ème Festival de Théâtre Amateur



2022-12-15 – 2022-12-15

22ème Festival de Théâtre Amateur du 13 au 28 janvier 2023 8 troupes sur 3 week-ends consécutifs :

Vendredi 13 janvier – 20 h 30 » Toutes plumes dehors » : farce lyrique par la troupe « La bergerie provisoire ».

C’est la révolution au poulailler… Les femelles demandent l’égalité ! Privés de leurs moitiés, les coqs sont à bout de nerfs ; le repos du guerrier ce n’est plus d’actualité. Pain dur, mots doux et noms d’oiseaux… Une histoire de gallinacés… une farce lyrique, jouée et chantée, résolument féministe. Une réflexion sur la place des femmes dans notre société et leur rapport avec les hommes.

Samedi 14 janvier – 20 h 30 « Ô net, Ô désespoir » de et par la troupe « Santilly-sur-Scène »

Voilà une comédie qui s’accroche à certaines problématiques actuelles, comme la fracture numérique, la place des femmes dans la société et même la question du genre ! Des personnages hauts en couleurs qui cachent un malaise plus profond : la difficulté des ex baby-boomers à s’adapter à une société qui change leurs repères, le trouble de cette génération qui a vu la technologie avancer plus vite qu’elle. Et un parti pris…. en rire !

Dimanche15 janvier – 15 h 00 « Elles le font ! » de Hervé Bouard par la troupe « Les têtes l’Ouche »

Pour la 1ère fois chez vous, un festival de cinéma sur une scène de théâtre. Du cinéma français de qualité, du cinéma simple, manuel, écolo et surtout du cinéma de femmes ! Marre de ces films d’hommes où la virilité est uniquement masculine, où les rôles féminins ne sont que décoration. Elles nous ont dit qu’elles pouvaient le faire, elles le font ! C’est le moment de revoir une petite partie de l’histoire du cinéma sous un autre angle. Replongez dans Frankenstein, les dialogues d’Audiard, les westerns spaghettis, James Bond, OSS 117, le monde de Kaamelott et d’autres moments de cinéma revisités. Messieurs, il est temps de laisser la place.

dernière mise à jour : 2022-11-24 par