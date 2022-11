22ème Festival de Théâtre Amateur Chagny, 20 janvier 2023, Chagny.

22ème Festival de Théâtre Amateur

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny Sane-et-Loire

2023-01-20 – 2023-01-20

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat

Chagny

Sane-et-Loire

Chagny

EUR 7 49 22ème Festival de Théâtre Amateur avec 8 troupes sur 3 week-end consécutifs du 13 au 28 janvier 2023.

Vendredi 20 janvier – 20 h 30 « La diva du sofa » d’Angélique Sutty par la troupe « A contretemps »

La grande Manuella est une ancienne gloire de la chanson française. Après 15 ans d’absence, elle fait son grand retour sur scène avec pour objectif d’enflammer le public et de renouer avec le succès. Mais le monde du show-business est impitoyable ! Entre hypocrisie, snobisme, bêtise et appât du gain, la pièce vous plongera dans un monde à paillettes sauce aigre-douce dans lequel des personnages truculents vivront des situations ubuesques et irrésistibles.

Samedi 21 janvier – 20 h 30 « Même pas en rêve » de Jacques Arnould par la troupe « Epinac entre en Scène »

Rien ne va plus au Bureau de Commandement des Rêves. Les agents de terrain sont confrontés à une incrédulité grandissante de la part des mortels. Même le plus expérimenté des agents (le Père noël) menace de se mettre en grève. Il faut agir ! Un expert en communication va tenter de dépoussiérer l’image du Bureau et réformer le management. Mais les rêves ne sont-ils que de simples marchandises ?

Dimanche 22 janvier – 15 h 00 « La surprise » de Pierre Sauvil par la troupe « Théâtre de la Tour »

Le riche couple Chabrier traverse une zone de turbulences et l’éventualité d’un divorce n’est pas partagée. L’arrivée d’un de leur voisin, locataire d’une chambre de bonne, va peut-être leur laisser entrevoir une nouvelle solution. Reste à savoir si la morale sera au rendez-vous… Une comédie qui ne laissera personne indifférent !

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny

