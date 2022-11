22ème Festival de Théâtre Amateur, 27 janvier 2023, .

22ème Festival de Théâtre Amateur



2023-01-27 20:30:00 – 2023-01-28 23:00:00

22ème Festival de Théâtre Amateur du 13 au 28 janvier 2023 avec 8 troupes sur 3 week-end consécutifs.

Vendredi 27 janvier – 20 h 30 « Réservoir dog » de Quentin Tarantino par la troupe « Les brûleurs de planches »

Les 7 comédiens de la troupe se surnomment The band of sharks. Passionnés de théâtre, de pop culture et des films de Tarantino, il adapte ici le film culte de ce dernier « Reservoir dogs ». Il décrit une bande de truands et les événements qui surviennent avant et après un braquage raté. Dialogues percutants, références à la culture populaire et langage parfois cru, « Réservoir dog » captive et avec humour en prime !

Samedi 28 janvier – 20 h 30 « Musée haut, musée bas » de Jean-Michel Ribes par la troupe « Tréteaux 2000 »

Cette pièce met en scène une série de personnages (conservateur de musée, artistes, visiteurs, guides, agent d’entretien…) qui s’éparpillent et fourmillent dans ce grand espace culturel. Chacun vit, se pose des questions ou non, passe et repasse, se perd, cherche, ne trouve pas, exprime ses émotions ou ses interrogations, s’extasie ou se plaint… L’univers créé par Ribes est parfois baroque, parfois surréaliste, mais toujours drôle et cocasse.

dernière mise à jour : 2022-11-24 par