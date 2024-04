22ÈME ÉQUINOXE DE PRINTEMPS LA GRANDE PARADE rue des Angles Vagney, dimanche 14 avril 2024.

22ÈME ÉQUINOXE DE PRINTEMPS LA GRANDE PARADE rue des Angles Vagney Vosges

Dimanche

Cet été venez fêter les 20 ans du théâtre de Verdure créé par le Cie Le Plateau Ivre mais en attendant avec la Grande Parade c’est la déferlante des végétaux, des animaux et des poètes dans la ville qui vous attendent !!! Départ de la parade en fanfare à 15h puis déambulation théâtrale et musicale à 16h au centre de Vagney et place de la Libération.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

rue des Angles Parking du Théâtre de Verdure

Vagney 88120 Vosges Grand Est info@leplateauivre.com

L’événement 22ÈME ÉQUINOXE DE PRINTEMPS LA GRANDE PARADE Vagney a été mis à jour le 2024-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES