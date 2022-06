22ème édition du Dîner de quai saint-Thibault Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

22ème édition du Dîner de quai saint-Thibault Saint-Satur, 6 août 2022, Saint-Satur. 22ème édition du Dîner de quai saint-Thibault

Cher 22e édition du Dîner de quai sur le quai de Loire Hervé Mhun, à partir de 19h, avec, comme thème du concours : ‘Dessert, souvenir d’enfance’. 22e édition du Dîner de quai sur le quai de Loire Hervé Mhun, à partir de 19h, avec, comme thème du concours : ‘Dessert, souvenir d’enfance’. 22e édition du Dîner de quai sur le quai de Loire Hervé Mhun, à partir de 19h, avec, comme thème du concours : ‘Dessert, souvenir d’enfance’. ©les biquins

