2022-04-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 18:00:00

Bessé-sur-Braye Sarthe Bessé-sur-Braye Sarthe Pays de la Loire 1.5 EUR 22ème édition de Courtanvaux côté jardin à Bessé-sur-Braye. Exposition-vente (plantes, artisanat,

matériel de jardin) et animations. Restauration et buvette sur place. Visites guidées des intérieurs du château à 11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h. Cette fête est dédiée aux plantes, à leur culture, leurs soins, leur mise en valeur et aux produits qui en sont dérivés. Elle est organisée par l’association Bessé Initiatives avec le concours de la

+33 2 43 63 09 77

matériel de jardin) et animations. Restauration et buvette sur place. Visites guidées des intérieurs du château à 11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h. Pixbay

