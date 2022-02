22ème concours international de la chanson en agenais Boé, 5 mars 2022, Boé.

22ème concours international de la chanson en agenais

2022-03-05

Boé

Concours International de la Chanson en Agenais (CICA).

Ce concours est destiné aux chanteurs et chanteuses. Il a pour but de promouvoir et découvrir de jeunes talents, auteurs-compositeurs, interprètes et d’offrir aux candidats l’occasion de se produire sur scène et de donner à chacun le choix de son style musical.

L’ambition est de perpétuer ce concours et d’en faire un moment culturel marquant et reconnu.

LE CONCOURS :

Il se déroule sur 2 jours :

· Le samedi matin : Balances des candidats – Le samedi après-midi et soirée : demi-finale

· Le dimanche après-midi : Finale

Ce grand concours de chant est ouvert à tous, sans limite d’âge, pour les interprètes ou Auteurs-Compositeurs.

