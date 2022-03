22ème concours des animaux de boucherie Yvetot, 16 mars 2022, Yvetot.

22ème concours des animaux de boucherie Yvetot

2022-03-16 09:00:00 – 2022-03-16 12:30:00

Yvetot Seine-Maritime

Le concours des animaux de boucherie de la Ville d’Yvetot est une fête agricole qui met en valeur le travail des éleveurs. Les participants peuvent en effet faire concourir leurs bêtes dans l’une des sept catégories proposées. A la clé, plus de 5 000 € de prix : dont le prix Francis Sénégal, remis à la plus belle race normande ; ou les prix spéciaux comme ceux remis à la plus belle femelle ou au plus beau mâle.

Pour cette 22ème édition, le concours commencera à 9h et la remise des prix se fera à 12h.

mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70 https://www.yvetot.fr/

