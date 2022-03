22e Traversée de Paris hivernale en véhicules d’époque Château de Vincennes, 19 mars 2022, Vincennes.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 07h15 à 12h30

gratuit

À l’occasion de ce gigantesque rassemblement, organisé par Vincennes en Anciennes, 700 véhicules anciens de plus de 30 ans sont attendus (autos, motos, vélomoteurs, vélos, bus et tracteurs).

Respect pour les anciennes

La Traversée de Paris offre le plateau le plus riche et le plus divers qui soit. Elle est une fabuleuse machine à remonter le temps qui mêle allègrement les marques, les modèles, les années.

Une petite quarantaine de kilomètres sera nécessaire pour boucler le parcours. L’histoire du Paris d’hier côtoiera celle du Paris d’aujourd’hui autour du thème : lieux cultuels et culturels.

Lors de la dernière Traversée de Paris, cet été, plus de 70 marques étaient représentées dont une dizaine disparue. Citroën 5 HP, Ford T, Talbot Baby Sport, Traction Avant, Peugeot 402, Panhard, Triumph, Simca Aronde, Facel Vega, Austin Healey, Ford Mustang, Jaguar MKII type E, Alpine A 110, Citroën CX, Isetta, Rolls Royce… motos et vélomoteurs : Terrot, Dollar, Zündapp… Des années 20 aux années 90, ce sont des pans entiers de l’histoire de la locomotion que l’on peut reconstituer.

Chacun retrouve un véhicule qui lui évoque le passé, admire les chromes rutilants et la ligne parfaite des carrosseries.

La grande originalité de La Traversée de Paris est de présenter ces véhicules en mouvement, un musée vivant en quelque sorte, un parc de voitures choyées et entretenues par des passionnés. Le spectacle se renouvelle à chaque fois mais l’ambiance est toujours bon enfant.

Paris pour terrain de jeu

La Traversée de Paris sillonnera près du Louvre (le plus grand musée du monde) et de l’Institut de France qui regroupe cinq académies dont l’Académie Française…

La très animée place de la Contrescarpe, près de la rue Mouffetard en plein quartier latin, constituera une des étapes et figurera sur l’affiche réalisée par Thierry Dubois pour cette 22e édition. Le nom de cette place fait référence au talus extérieur du fossé (contrescarpe) autrefois situé devant l’enceinte de Philippe Auguste.

Le parcours ne sera révélé que le dimanche matin au moment de la remise du livre de route aux équipages, il est le sésame qui permet de suivre le parcours en toute sérénité avec les indications culturelles.

Château de Vincennes Esplanade du Château de Vincennes Vincennes 94300

Contact : http://www.vincennesenanciennes.com

Balade

Date complète :

2022-03-19T07:15:00+01:00_2022-03-19T12:30:00+01:00