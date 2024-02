22e SAVIM de Printemps Parc des Expositions Marseille, vendredi 15 mars 2024.

22e SAVIM de Printemps Parc des Expositions Marseille Bouches-du-Rhône

Nouvelle édition du salon des vignerons et de la gastronomie. Le salon expose du vin, apéritifs et liqueurs, whiskies, cognac, armagnac, du jus de fruits, des viandes fermières, des plats cuisinés, des légumes, condiments, salaisons et charcuteries…

Salon exclusivement réservé aux vignerons-récoltants, aux producteurs-fermiers et aux artisans fabricants de toutes les régions de France. Un salon authentique qui respecte un public à la recherche de produits sains et de grande qualité gustative. EUR.

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-18 20:00:00

Parc des Expositions 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salonsavim@yahoo.fr

L'événement 22e SAVIM de Printemps Marseille a été mis à jour le 2024-02-09