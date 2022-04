22e HOSSEGOR LADY’S CUP Soorts-Hossegor, 6 juillet 2022, Soorts-Hossegor.

22e HOSSEGOR LADY’S CUP Soorts-Hossegor

2022-07-06 08:00:00 – 2022-07-06 18:00:00

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor

3 séries vont prendre le départ échelonné entre 8 h et 14h30:

1ère Série – Index de 0 à 15,4 Départs du 1 de 8h à 10h

2ème Série – Index de 15,5 à 24,4 Départs du 1 et du 10 de 12h30 à 14h30

3ème Série – Index de 24,5 à 36 Départs du 10 de 8h à 10h

Concours de précision et un concours de drive

Prime à la joueuse ayant réalisé le plus de birdies en brut

Des animations auront lieu dès midi sur place avec :

un Atelier Coiffure et maquillage

un Atelier de yoga

un Atelier Massage facial

un Atelier Réflexologie

La remise des prix, suivie d’un cocktail, aura lieu à 19 heures, réservée aux joueuses ayant participé à la compétition..

L’Inscription se fera à partir du 1er Juin sur le site www.golfhossegor.com

Le droit de jeu sera de 15 € pour les joueuses du club et de 55 € pour les joueuses extérieures.

Compétition ouverte aux membres du Club ainsi qu’aux joueuses de l’extérieur, résultats en Score maximum. Dress code en BLANC.

+33 5 58 43 56 99

