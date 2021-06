Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados, Trouville-sur-Mer 22e Festival Off-Courts Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

22e Festival Off-Courts Trouville-sur-Mer, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Trouville-sur-Mer. 22e Festival Off-Courts 2021-09-03 – 2021-09-11

Trouville-sur-Mer Calvados Trouville-sur-Mer 22e Rencontre France/Québec autour du court métrage. Compétitions, cartes blanches, programmes thématiques, Marché international du film court, expositions, concerts, rencontres, ateliers de création en direct… Village-Labo Off-Courts : Casino Barrière

La Guinguette : sur la plage derrière la piscine

Marché International du film : Cures Marines

Cinémobile : parking de la mairie Gratuit et ouvert à tous. 22e Rencontre France/Québec autour du court métrage. Compétitions, cartes blanches, programmes thématiques, Marché international du film court, expositions, concerts, rencontres, ateliers de création en direct… Village-Labo Off-Courts : Casino… +33 2 31 14 39 05 https://off-courts.com/ 22e Rencontre France/Québec autour du court métrage. Compétitions, cartes blanches, programmes thématiques, Marché international du film court, expositions, concerts, rencontres, ateliers de création en direct… Village-Labo Off-Courts : Casino… 22e Rencontre France/Québec autour du court métrage. Compétitions, cartes blanches, programmes thématiques, Marché international du film court, expositions, concerts, rencontres, ateliers de création en direct… Village-Labo Off-Courts : Casino Barrière

La Guinguette : sur la plage derrière la piscine

Marché International du film : Cures Marines

Cinémobile : parking de la mairie Gratuit et ouvert à tous. dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT Trouville

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Ville Trouville-sur-Mer lieuville 49.36616#0.07892