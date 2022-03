22e édition du Prix Bois fleuri Médiathèque du Bois fleuri, 15 mars 2022, Lormont.

Le Prix Bois fleuri a été créé en 1999. Depuis, chaque année, les élèves, les enseignants et les bibliothécaires préparent avec enthousiasme une sélection de livres pour les catégories Graine de Lecteur, Lecteur en herbe, Prix Bois fleuri Roman, Prix Bois fleuri BD, Prix Ciné Bois fleuri et Ciné kids. Comme pour les plus prestigieux prix littéraires, des débats sont organisés et les prix décernés par catégorie, par les lecteurs. En 20 ans, plus de 80 livres ont ainsi été primés. **Débats à partir de 9h puis proclamation des lauréats à 11h30.** Vidéo : Les 20 ans du Prix Bois fleuri [[https://youtu.be/mXwrx7jVflw](https://youtu.be/mXwrx7jVflw)](https://youtu.be/mXwrx7jVflw)

Entrée libre

RESTITUTION des débats et proclamation des prix littéraires et cinéphiles par les médiathécaires du Bois fleuri.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde



