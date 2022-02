22e édition du Festival Scientilivre Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le 22e Festival Scientilivre débarque à Labège ! Le festival sera à l’espace Diagora de Labège les **26 et 27 mars 2022** de **10h à 19h**. Pour cette nouvelle édition, Scientilivre prend des couleurs ! Les couleurs font partie de notre quotidien. Comprendre les couleurs, leur origine et leurs secrets sera une belle découverte pour petits et grands. Qu’est-ce que la couleur ? Comment l’avons-nous utilisée ? Sous quelle forme est-elle présente tout autour de nous ? Voyons-nous tous les mêmes couleurs ? De la création des couleurs à leur perception, 5 thématiques ont été définies pour répondre à toutes les interrogations que peut soulever ce thème : * Lumière et couleur * La chimie dans les couleurs * Les couleurs dans l’Histoire * Les couleurs dans le vivant * Les couleurs du monde minéral De nombreux ateliers, conférences et rencontres d’auteurs seront donc proposés autour de ces thèmes. L’occasion pour chacun d’apprendre tout en s’amusant. **Le festival est en accès libre et gratuit.** Les inscriptions pour les ateliers seront disponibles à partir du 7 mars 2022, il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’évènement. Tarif : 2€ par personne. Pour en savoir plus sur le programme et les invités, rendez-vous sur [www.scientilivre.org](https://scientilivre.org/)

Le festival sera à l'espace Diagora de Labège les 26 et 27 mars 2022 de 10h à 19h.

