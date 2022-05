22è édition de la Fête de la poterie Saint-Amand-en-Puisaye, 28 mai 2022, Saint-Amand-en-Puisaye.

EUR Faubourg des Poteries nl’EMA-Cnifop (centre de formation aux métiers de la céramique) samedi 28 mai (9 h à 12 h et 14 h à 18 h) : n- démonstration tournage, décoration, et échange avec les acteurs de la formation, n- vente de pièces en boutique, n- visite guidées nMaison de la mémoire potière : visite guidées, démonstration de tournage Au château… nMarché potier : deux jours avec de nombreux céramistes, démonstration de tournage. Restauration sur place. nAnimation dans le parc : Fabio et son orgue de barbarie nous enchanteront samedi de 14 h à 18 h. nExpositions : Galerie du château : Exposition des pièces de la formation Émail des élèves de l’Ema-Cnifop. Salle Marazin : initiation à l’Ikebana samedi et dimanche (horaires a préciser) sur inscription au 03 86 39 63 21 Dans le village nPotiers et artisans d’art vous accueilleront dans leurs boutiques.

