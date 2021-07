22e édition Artemisia salon zen et bio Marseille, 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Marseille.

22e édition Artemisia salon zen et bio 2021-10-21 19:00:00 – 2021-10-21 19:00:00 Parc Chanot Le Parc des Expositions

Marseille 13055 Marseille

Rendez-vous du 23 au 25 octobre au parc Chanot pour la 22e édition d’Artemisia. Rendez-vous incontournable, Artemisia est le premier salon bio et bien-être en région Sud.

Cette nouvelle édition s’articulera autour de la bio, du sain, du local, du zéro déchet et des alternatives écologiques. De nombreux exposants seront présents et animeront le salon atour de la bio et du bien-être, animés du même état d’esprit : celui de changer les modes de vie et de présenter des solutions qui aident à mieux consommer en restant en harmonie avec notre environnement, notre corps et notre esprit.

Au programme : stands, conférences, ateliers bien-être, animations…

Les visiteurs sont attendus à l’automne dans le respect des règles sanitaires afin d’accueillir en toute sécurité les exposants et l’ensemble des visiteurs.

http://www.salon-artemisia.com/

