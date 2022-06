22e Anniversaire de la Cité des Bateliers Longueil-Annel, 9 juillet 2022, Longueil-Annel.

22e Anniversaire de la Cité des Bateliers

59 avenue de la canonnière Longueil-Annel Oise

2022-07-09 – 2022-07-10

Longueil-Annel

Oise

Longueil-Annel

2.5 5 Demandez le programme du 22ème Anniversaire de la Cité des Bateliers ! Le Samedi 9 Juillet : Dès 15h : Joutes Nautiques (Challenge de l’Amitié par LesJouteurs De l’Usla Ujo) suivi d’un grand bal dès 19h (par la plantureuse compagnie On Off + buvette et restauration assurée par l’USLA). Le Dimanche : dès le matin : Randonnée Patrimoine dans Longueil-Annel (Communauté de Communes des Deux Vallées), et dans l’après-midi : Joutes Nautiques (par l’USLA), Croisières sur l’Escapade, Visites du Musée, Village de Stands, Concert Rock (par Silof Daboc), Duo Guinguette, Jeux Picards (par Dominique Lobjois et ses merveilles), Ateliers de création pour enfants par Gladys (Cité des Brossiers), l’incroyable circuit de billes de Marlaine Morin, et bien sûr la buvette et la restauration assurées de main de maître par l’ Amicale du Musée de la voie d’Eau de Longueil-Annel ! Et c’est Gratuit ! (excepté les croisières et les visites du musée qui sont à tarifs réduits). Le Festival Chès Wèpes eud chés Bcteux est coorganisé par l’ Agence régionale de la langue picarde et financé par les fonds européens LEADER / Pays de Sources et Vallées / CC2V

Demandez le programme du 22ème Anniversaire de la Cité des Bateliers ! Le Samedi 9 Juillet : Dès 15h : Joutes Nautiques (Challenge de l’Amitié par LesJouteurs De l’Usla Ujo) suivi d’un grand bal dès 19h (par la plantureuse compagnie On Off + buvette et restauration assurée par l’USLA). Le Dimanche : dès le matin : Randonnée Patrimoine dans Longueil-Annel (Communauté de Communes des Deux Vallées), et dans l’après-midi : Joutes Nautiques (par l’USLA), Croisières sur l’Escapade, Visites du Musée, Village de Stands, Concert Rock (par Silof Daboc), Duo Guinguette, Jeux Picards (par Dominique Lobjois et ses merveilles), Ateliers de création pour enfants par Gladys (Cité des Brossiers), l’incroyable circuit de billes de Marlaine Morin, et bien sûr la buvette et la restauration assurées de main de maître par l’ Amicale du Musée de la voie d’Eau de Longueil-Annel ! Et c’est Gratuit ! (excepté les croisières et les visites du musée qui sont à tarifs réduits). Le Festival Chès Wèpes eud chés Bcteux est coorganisé par l’ Agence régionale de la langue picarde et financé par les fonds européens LEADER / Pays de Sources et Vallées / CC2V

contact@citedesbateliers.com +33 3 44 96 05 55 http://www.citedesbateliers.com/

Demandez le programme du 22ème Anniversaire de la Cité des Bateliers ! Le Samedi 9 Juillet : Dès 15h : Joutes Nautiques (Challenge de l’Amitié par LesJouteurs De l’Usla Ujo) suivi d’un grand bal dès 19h (par la plantureuse compagnie On Off + buvette et restauration assurée par l’USLA). Le Dimanche : dès le matin : Randonnée Patrimoine dans Longueil-Annel (Communauté de Communes des Deux Vallées), et dans l’après-midi : Joutes Nautiques (par l’USLA), Croisières sur l’Escapade, Visites du Musée, Village de Stands, Concert Rock (par Silof Daboc), Duo Guinguette, Jeux Picards (par Dominique Lobjois et ses merveilles), Ateliers de création pour enfants par Gladys (Cité des Brossiers), l’incroyable circuit de billes de Marlaine Morin, et bien sûr la buvette et la restauration assurées de main de maître par l’ Amicale du Musée de la voie d’Eau de Longueil-Annel ! Et c’est Gratuit ! (excepté les croisières et les visites du musée qui sont à tarifs réduits). Le Festival Chès Wèpes eud chés Bcteux est coorganisé par l’ Agence régionale de la langue picarde et financé par les fonds européens LEADER / Pays de Sources et Vallées / CC2V

cc2v

Longueil-Annel

dernière mise à jour : 2022-06-16 par