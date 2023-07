Apéro Théâtre 22B Rue du Commerce Bourgueil, 28 juillet 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

LECTURE THEATRALE !

Le rouge et le bleu, en l’honneur de Soutine,

c’est l’apéro théâtre à Liber&Vous le vendredi 28 juillet prochain à 18h !.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 19:30:00. .

22B Rue du Commerce

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



THEATRICAL READING!

Le rouge et le bleu, in honor of Soutine,

the apéro théâtre at Liber&Vous on Friday, July 28 at 6pm!

LECTURA TEATRAL

Rojo y azul, en honor a Soutine,

es el aperitivo teatral en Liber&Vous el viernes 28 de julio a las 18:00 horas

THEATRALISCHE LESUNG!

Rot und Blau, zu Ehren von Soutine!

das ist der Theater-Aperitif bei Liber&Vous am kommenden Freitag, den 28. Juli um 18 Uhr!

