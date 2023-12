Randonnée des 3 barrages 22b Rue de la Gare Éguzon-Chantôme, 1 décembre 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Randonnée équestre de 4 jours à travers la Vallée de la Creuse près d’Eguzon et de son célèbre barrage.

4 circuits vous sont proposés de 20 à 30 km par jour, visites culturelles, animation sur le bivouac, repas, soirée musicale….

2024-08-16 fin : 2024-08-18 12:00:00. .

22b Rue de la Gare

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



4 days horseback riding through the Creuse Valley near Eguzon and its famous dam.

4 circuits are proposed to you from 20 to 30 km per day, cultural visits, animation on the bivouac, meal, musical evening…

Un paseo a caballo de 4 días por el valle del Creuse, cerca de Eguzon y su famosa presa.

se le proponen 4 circuitos de 20 a 30 km al día, visitas culturales, animación en el vivac, comida, velada musical…

4-tägige Reittour durch das Creuse-Tal in der Nähe von Eguzon und seinem berühmten Staudamm.

es werden Ihnen 4 Strecken von 20 bis 30 km pro Tag angeboten, kulturelle Besichtigungen, Animation im Biwak, Mahlzeiten, musikalischer Abend…

