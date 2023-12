PARADE DE NOËL 22B Boulevard Jules Ferry Pouzolles, 3 décembre 2023, Pouzolles.

Pouzolles,Hérault

La parade de Noël avec le Père Noël et ses invités surprises!.

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-16 15:00:00. EUR.

22B Boulevard Jules Ferry

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie



The Christmas parade with Santa and his surprise guests!

El desfile de Navidad con Papá Noel y sus invitados sorpresa

Die Weihnachtsparade mit dem Weihnachtsmann und seinen Überraschungsgästen!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT AVANT-MONTS