Marché de Noël avec artisans créateurs, ateliers enfants, balade en calèche, mini-ferme, jeux gonflables. Restauration sur place (huitres, vin chaud, chocolat chaud, crêpes, gaufres).

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00.

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie



Christmas market with creative craftspeople, children's workshops, horse-drawn carriage rides, mini-farm, inflatable games. On-site catering (oysters, mulled wine, hot chocolate, pancakes, waffles) Mercado navideño con artesanos creativos, talleres infantiles, paseos en coche de caballos, minigranja, juegos hinchables. Catering in situ (ostras, vino caliente, chocolate caliente, tortitas, gofres) Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern, Kinderateliers, Kutschfahrten, Minibauernhof, aufblasbaren Spielen. Verpflegung vor Ort (Austern, Glühwein, heiße Schokolade, Crêpes, Waffeln)

